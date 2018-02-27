Prim fobisi! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Prim fobisi!

    Prim fobisi!
    F.BAHÇE yönetimi, üç maçlık bir prim sistemi belirlemişti. ve 'u mağlup eden futbolculara, derbisini de kazanmaları halinde mini birer servet vaat edilmişti. Ancak olmadı... Sarı-lacivertli oyuncular hem 3 puanı hem de primi kaybettiler. Futbolcular, ilk yarının son maçında 'la berabere kalıp 6 maçlık prim gelirinden de olmuşlardı.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:29
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