KUMAR TUTMADI

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 3-1 yenildiği derbi maçın kilit anlarından birisi İsmail Köybaşı'nın sakatlanmasıydı. Cezalı Hasan Ali'nin yerine sol bekte forma giyen tecrübeli oyuncu, 32'de eski sakatlığı nüksedince maça devam edemedi. Kocaman, İsmail'in yerine Şener'i oyuna alırken, Isla'yı sol beke çekti. Şener ise sağ beke geçti. Ancak Isla, Quaresma karşısında tutunamadı. İkinci yarıda Dirar sağ beke geldi, Şener sola gitti. Ancak o da arızayı gideremedi. Aslında İsmail'in ağrılarının cumartesi günü arttığı ve son idmana katılmadığı öğrenildi.

1 HAMLE BOŞA

Kocaman'ın cezalı Hasan Ali'nin yokluğunda idmanlarda sol bekte denediği Isla ve Şener'den verim alamadığı için İsmail'i 'riske girip' oynattığı belirlendi. Ne var ki İsmail'in erken sakatlanması hesabı bozdu. Hem sol bek çöktü hem de bir değişiklik hakkı boşa gitmiş oldu.



Dün idmana çıkmayıp, MR çekilen İsmail Köybaşı'nın kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.