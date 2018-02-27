KUMAR TUTMADI
Derbide 32’de sakatlanan İsmail’in ağrıları nedeniyle son taktik idmana katılmadığı ortaya çıktı. Kocaman, Köybaşı’nı oynatıp risk aldı, tutmadı
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 3-1 yenildiği derbi maçın kilit anlarından birisi İsmail Köybaşı'nın sakatlanmasıydı. Cezalı Hasan Ali'nin yerine sol bekte forma giyen tecrübeli oyuncu, 32'de eski sakatlığı nüksedince maça devam edemedi. Kocaman, İsmail'in yerine Şener'i oyuna alırken, Isla'yı sol beke çekti. Şener ise sağ beke geçti. Ancak Isla, Quaresma karşısında tutunamadı. İkinci yarıda Dirar sağ beke geldi, Şener sola gitti. Ancak o da arızayı gideremedi. Aslında İsmail'in ağrılarının cumartesi günü arttığı ve son idmana katılmadığı öğrenildi.
1 HAMLE BOŞA
Kocaman'ın cezalı Hasan Ali'nin yokluğunda idmanlarda sol bekte denediği Isla ve Şener'den verim alamadığı için İsmail'i 'riske girip' oynattığı belirlendi. Ne var ki İsmail'in erken sakatlanması hesabı bozdu. Hem sol bek çöktü hem de bir değişiklik hakkı boşa gitmiş oldu.
Dün idmana çıkmayıp, MR çekilen İsmail Köybaşı'nın kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 22:13
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Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
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G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
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