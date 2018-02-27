Kocaman&Güneş’e ceza beklenmiyor – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Kocaman&Güneş’e ceza beklenmiyor

    Kocaman&Güneş’e ceza beklenmiyor
    Hukuk Kurulu'nun derbi öncesi açıklamaları nedeniyle 'ya sevk ettiği 'nin hocası ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e herhangi bir cezanın çıkmasının zor olduğu öğrenildi. Kocaman'ın basınla yaptığı toplantıda söylediği sözlere yorum karıştırıldığı, Güneş'in söylediği, ", Caner'e 3 maç ceza versin" şeklindeki ironik sözlerinin de cezayı gerektirmediği vurgulandı.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:44
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