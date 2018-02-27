Kocaman’dan Şenol Güneş’e: Kutlarım hocam – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Kocaman’dan ’e: Kutlarım hocam

    Kocaman’dan Şenol Güneş’e: Kutlarım hocam
    Hafta içinde yaşanan gerginlik yüzünden ile 'in derbide selamlaşmayacağını bekleyenler yanıldı. İki teknik adam maç öncesinde sarılarak basına poz verdi. Maçtan sonra ise ilk hamle Kocaman'dan geldi, Güneş'i tebrik etmeye gitti. Sarı-lacivertli teknik direktör, "Hocam kutlarım, haklı bir galibiyet aldınız" dedi. Siyah-beyazlı hocanın cevabı, "Çok teşekkür ederim. Perşembe günü yeniden görüşmek üzere" şeklinde oldu.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:26
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