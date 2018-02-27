Derbide Quaresma'nın attığı iki golde de yerinden kıpırdayamayan Carlos Kameni, Aykut Kocaman'ın ifadesiyle "tercih olarak" ilk 11'inde sahaya çıktı. Sarı-lacivertli hocanın bu tercihi otoritelerce çok tartışıldı. Bir önceki maçta Alanya karşısında üç kritik kurtarış yapması hiç şüphesiz bu şansı bulmasında en büyük etkendi.

KAMENİ DAHA ÇOK YİYOR

Ra kamla ra bakıldığında ise Volkan'ın performansı Kameni'den iyi. F.Bahçe, Volkan'ın kalede olduğu 15 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik elde etti, 1 yenilgi aldı; 15 puan kaybetti. Kanarya bu maçlarda maç başına 2 puan kazandı. 17 kez ağları havalanan kaptan, maç başına 1.13 gol yedi. Sarı-lacivertliler, Kameni'nin kaleyi koruduğu 8 maçın 4'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 2'sinde ise mağlup oldu. Kamerunlu file bekçisi ile toplamda 10 puan kaybeden Kanarya, maç başına 1.75 puanda kaldı. Kameni, toplamda 10, maç başına ise 1.25 gol yedi. Muhammet ŞAHİNTAŞ



NE YAPABİLİRDİM Kİ!

Carlos Kameni derbide 38 kez topla buluşurken Fenerbahçe'nin tek golünü atan Jose Fernandao ise ancak 35 kez topa dokunabildi. Tecrübeli kaleci, "Quaresma iki golde de bana hareket edecek şans bırakmadı" itirafında bulundu.