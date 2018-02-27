Kameni ile daha az puan
Kocaman’ın derbide Kameni tercihi çok tartışıldı. Volkan kaledeyken maç başına 2 puan kazanan Fenerbahçe, Kameni’yle 1.75 puanda kaldı
Derbide Quaresma'nın attığı iki golde de yerinden kıpırdayamayan Carlos Kameni, Aykut Kocaman'ın ifadesiyle "tercih olarak" ilk 11'inde sahaya çıktı. Sarı-lacivertli hocanın bu tercihi otoritelerce çok tartışıldı. Bir önceki maçta Alanya karşısında üç kritik kurtarış yapması hiç şüphesiz bu şansı bulmasında en büyük etkendi.
KAMENİ DAHA ÇOK YİYOR
Ra kamla ra bakıldığında ise Volkan'ın performansı Kameni'den iyi. F.Bahçe, Volkan'ın kalede olduğu 15 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik elde etti, 1 yenilgi aldı; 15 puan kaybetti. Kanarya bu maçlarda maç başına 2 puan kazandı. 17 kez ağları havalanan kaptan, maç başına 1.13 gol yedi. Sarı-lacivertliler, Kameni'nin kaleyi koruduğu 8 maçın 4'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 2'sinde ise mağlup oldu. Kamerunlu file bekçisi ile toplamda 10 puan kaybeden Kanarya, maç başına 1.75 puanda kaldı. Kameni, toplamda 10, maç başına ise 1.25 gol yedi. Muhammet ŞAHİNTAŞ
NE YAPABİLİRDİM Kİ!
Carlos Kameni derbide 38 kez topla buluşurken Fenerbahçe'nin tek golünü atan Jose Fernandao ise ancak 35 kez topa dokunabildi. Tecrübeli kaleci, "Quaresma iki golde de bana hareket edecek şans bırakmadı" itirafında bulundu.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:22
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Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
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G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
Kameni ile daha az puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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