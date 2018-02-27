Isla 2. kez baba oldu – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Isla 2. kez baba oldu

    Isla 2. kez baba oldu
    MAURİCİO Isla ikinci kez baba oldu. Şilili oyuncunun hayat arkadaşı Galadriel Caldirola, İstanbul 'da dün bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 2 kilo 445 gram ağırlığında ve 45 cm olarak dünyaya gelen bebeğe Isla Caldirola adı verildi. Sarı-lacivertli yönetim, resmi kulüp sitesinden bir mesaj yayınlayarak Isla-Caldirola çiftini kutlarken, Luz Elif bebeğe sağlıklı uzun ömür diledi.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:15
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