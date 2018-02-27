Fernandao'ya ceza kapıda! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Fernandao'ya ceza kapıda!

    Fernandao'ya ceza kapıda!

    derbisinde attığı golden sonra tribünleri tahrik eden sevinçte bulunan Fernandao'nun tedbirli olarak 'ya sevk edileceği bildirildi

    ile Fenerbahçe, 'deki derbiden 4 gün sonra yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek.

    Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de tek golü atan Fernandao'nun golden sonra yaptığı sevinç başına iş açtı!

    Tribünlere doğru kol hareketi yapan Brezilyalı golcünün tedbirli olarak 'ya sevk edilmesi gündeme geldi.

    Daha önce 'nin dil çıkarması, Talisca'nın parmak hareketi ve 'in hakeme kol hareketini cezalandıran PFDK'nın, benzer hareketleri esas alarak Fernandao'ya ceza verebileceği belirtildi.

    FELİPE MELO ÖRNEĞİ
    Fernandao'nun hareketi sonrası Beşiktaş tribünlerinin tahrik olarak sahaya yabancı madde atıp disiplin kayıtlarına geçmesi, Fernandao'nun ceza alma ihtimalini güçlendirdi.

    Daha önce buna benzer bir sevinci eski G.Saraylı yapmıştı. Melo, 2013'te yine bir Beşiktaş maçından sonra yaptığı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş, ancak hareketleri kendi stadında yaptığı için oy çokluğuyla ceza tayinine gerek duyulmamıştı.

    Fernandao'ya ceza gelirse Brezilyalı golcü hafta içindeki kupa maçında forma giyemeyecek.

    PFDK ceza kararlarını normalde Perşembe günleri alırken, Fernandao'nun sevk edilmesi durumunda kurul maçtan bir gün önce (Perşembe) toplanarak kararını verecek.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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