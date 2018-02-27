Fernandao'ya ceza kapıda!
Beşiktaş derbisinde attığı golden sonra tribünleri tahrik eden sevinçte bulunan Fernandao'nun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edileceği bildirildi
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'deki derbiden 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de tek golü atan Fernandao'nun golden sonra yaptığı sevinç başına iş açtı!
Tribünlere doğru kol hareketi yapan Brezilyalı golcünün tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi gündeme geldi.
Daha önce Van Persie'nin dil çıkarması, Talisca'nın parmak hareketi ve Caner Erkin'in hakeme kol hareketini cezalandıran PFDK'nın, benzer hareketleri esas alarak Fernandao'ya ceza verebileceği belirtildi.
FELİPE MELO ÖRNEĞİ
Fernandao'nun hareketi sonrası Beşiktaş tribünlerinin tahrik olarak sahaya yabancı madde atıp disiplin kayıtlarına geçmesi, Fernandao'nun ceza alma ihtimalini güçlendirdi.
Daha önce buna benzer bir sevinci eski G.Saraylı Felipe Melo yapmıştı. Melo, 2013'te yine bir Beşiktaş maçından sonra yaptığı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş, ancak hareketleri kendi stadında yaptığı için oy çokluğuyla ceza tayinine gerek duyulmamıştı.
Fernandao'ya ceza gelirse Brezilyalı golcü hafta içindeki kupa maçında forma giyemeyecek.
PFDK ceza kararlarını normalde Perşembe günleri alırken, Fernandao'nun sevk edilmesi durumunda kurul maçtan bir gün önce (Perşembe) toplanarak kararını verecek.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:12
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serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
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