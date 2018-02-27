Fernandao tehlikesi! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    tehlikesi!

    Fernandao tehlikesi!
    F.Bahçe de tehlikesi baş gösterdi. derbisinde attığı golden sonra tribünlere yönelik 'kol hareketi' yapan Brezilyalı futbolcu, ceza alabilir. Fernandao'nun "sportmenliğe aykırı" davranışı nedeniyle 'ya sevk edilebileceği belirtildi. Kuruldan ceza çıkarsa, oyuncu kupa maçında Beşiktaş'a karşı oynayamayacak. Cezalar perşembe günü açıklanıyor; ancak maç da perşembe. PFDK bu yüzden sevk edilmesi halinde Fernandao dosyasını öne çekebilir.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:47
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