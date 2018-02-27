Bu ezikliğin hesabını ver! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Bu ezikliğin hesabını ver!

    Bu ezikliğin hesabını ver!

    Beşiktaş derbisinde 3-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan F.Bahçe'de hedefteki tek isim Teknik Direktör Aykut Kocaman oldu.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:46
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