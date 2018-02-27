Alper Potuk tepkisi – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    tepkisi

    <a href="/index/alper-potuk?id=cac76c75-ced6-4f83-9f16-f0d733c42f30" class="" rel="tag">Alper Potuk</a> tepkisi

    Fenerbahçe'nin 'a 3-1 kaybettiği maçta oyuna sonradan dahil olan , sergilediği kötü performansın ardından tepki çekti.

    2013-2014 sezonun başında yüklü bir bonservis ödenerek 'dan transfer edilen 'un F.Bahçe kariyeri geriye gitmeye devam ediyor.

    Bu sezon da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve hamle oyuncusuna dönüşen Alper, eline geçen hiçbir fırsatı değerlendiremedi. Son olarak maçında 'dan önce tercih edilmesine rağmen bu şansı çok kötü kullanan 26 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten sonra hiçbir katkı veremedi.

    Habertürk'ün haberine göre; Bu durum teknik direktör 'ı çok sinirlendirirken, takıma enerji katması ve presi yükseltmesi beklenen Alper adeta yokları oynadı. Büyük hayal kırıklığı yaratan Alper'e sosyal medyada da tepki yağdı.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:15
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