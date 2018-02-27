Alper Potuk tepkisi
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 3-1 kaybettiği maçta oyuna sonradan dahil olan Alper Potuk, sergilediği kötü performansın ardından tepki çekti.
2013-2014 sezonun başında yüklü bir bonservis ödenerek Eskişehirspor'dan transfer edilen Alper Potuk'un F.Bahçe kariyeri geriye gitmeye devam ediyor.
Bu sezon da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve hamle oyuncusuna dönüşen Alper, eline geçen hiçbir fırsatı değerlendiremedi. Son olarak Beşiktaş maçında Mathieu Valbuena'dan önce tercih edilmesine rağmen bu şansı çok kötü kullanan 26 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten sonra hiçbir katkı veremedi.
Habertürk'ün haberine göre; Bu durum teknik direktör Aykut Kocaman'ı çok sinirlendirirken, takıma enerji katması ve presi yükseltmesi beklenen Alper adeta yokları oynadı. Büyük hayal kırıklığı yaratan Alper'e sosyal medyada da tepki yağdı.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:15
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Yorum
bjk aykut kocamana bu kadar yüklenilmesini anlamıyorum ortada bir gercek var fenerin kadrosu beşiktaş kadar iyi degil yedekler yetersiz normal
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Yorum
TARAFTAR Aykut hoca nasıl oluyor da 30 ncu dakikadan sonra tek kaleye dönen maça müdahale edemedin , nasıl hazırladın takımı derbiye söyle.
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Alper Potuk tepkisi
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Yorum
TARAFTAR Atıf ta ,Alper de Aykut hocaya göre Valbueana dan daha iyi oyuncular , ne demek lazım bilemedik , bir Alper mi hepsi kötüydü oyuncuların.
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