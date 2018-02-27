Akhisar biletleri bugün satışta – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Akhisar biletleri bugün satışta

    Akhisar biletleri bugün satışta
    SÜPER Lig'in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisar ile Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkıyor. Biletler bugün sadece üyeleri, kongre üyeleri, Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine satılacak. Genel satış ise yarın başlayacak. Fiyatlar 54 lira ile 430 lira arasında değişiyor.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:14
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