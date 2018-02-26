Zorunlu değişiklik – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    değişiklik

    Zorunlu değişiklik
    F.BAHÇE'DE ilk yarıda bir değişiklik yaşandı. Bir pozisyon sonrası yerde kalan , karşılaşmayı yarıda bıraktı. Tecrübeli sol bekin yerine 32. dakikada Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu. Bu değişikliğin ardından Isla sol beke geçerken, Şener sağda mücadeleye devam etti.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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