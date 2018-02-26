TFF’ye fikstür eleştirisi – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    TFF’ye fikstür eleştirisi

    TFF’ye fikstür eleştirisi
    Kocaman, kupada 'la oynacakları maçın perşembe günü olmasını eleştirdi. Kupa maçının 28 Şubat Çarşamba günü oynanması gerektiğini savunan Kocaman, şunları kaydetti: Neden kupada çarşamba günü maç yok? Bunu söylediğim zaman yine PFDK'lik mi olacağız. Burada keyfiyet gözüküyor. Bunun bir gerekçesi olması lazım. Zorunluluk varsa başımızın üzerine ama ortada zorunluluk yok. Beşiktaş'la aynı yorgunluğa sahibiz.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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