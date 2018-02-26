Mehmet Topal yaralandı – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    yaralandı

    Mehmet Topal yaralandı
    Fernandao'nun 8. dakikada attığı golün ardından Fenerbahçeli futbolcuların büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli futbolcuların sevinç yumağı sırasında ise tribünlerden yabancı madde yağdı. Yabancı maddelerden biri 'a isabet etti.

    Tecrübeli futbolcu, kısa süren tedavisinin ardından alnına yapılan bandajla müsabakaya devam etti.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:50
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