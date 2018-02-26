Isla ikinci kez baba oldu
Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Mauricio Isla ikinci kez baba oldu. Tecrübeli futbolcunun yeni doğan kızına Luz Elif Isla Caldirola ismi verildi.
"Şilili futbolcumuz Mauricio Isla ve hayat arkadaşı Galadriel Caldirola'nın, İstanbul Liv Hospital'da bugün bir kız çocukları dünyaya geldi.
Bugün saat 10.30'da, 2 kilo 445 gram ağırlığında ve 45 cm olarak dünyaya gelen bebeğe Luz Elif Isla Caldirola adı verildi. Oyuncumuz Isla'nın bir çocuğu daha bulunuyordu. Biz de Mauricio Isla ve Galadriel Caldirola çiftini kutluyor; Luz Elif bebeğe sağlıklı, huzurlu, mutlu ve uzun bir ömür diliyoruz."
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 18:25
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