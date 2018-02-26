Isla ikinci kez baba oldu – Fotomaç – 26 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Isla ikinci kez baba oldu

    Isla ikinci kez baba oldu

    ’nin başarılı futbolcusu Mauricio Isla ikinci kez baba oldu. Tecrübeli futbolcunun yeni doğan kızına ismi verildi.

    'nin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği Şilili defans oyuncusu Mauricio Isla'nın kız çocuğu dünyaya geldi. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Şilili futbolcumuz Mauricio Isla ve hayat arkadaşı Galadriel Caldirola'nın, İstanbul Liv Hospital'da bugün bir kız çocukları dünyaya geldi.
    Bugün saat 10.30'da, 2 kilo 445 gram ağırlığında ve 45 cm olarak dünyaya gelen bebeğe adı verildi. Oyuncumuz Isla'nın bir çocuğu daha bulunuyordu. Biz de Mauricio Isla ve Galadriel Caldirola çiftini kutluyor; Luz Elif bebeğe sağlıklı, huzurlu, mutlu ve uzun bir ömür diliyoruz."

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Isla ikinci kez baba oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN