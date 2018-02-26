İç Anadolu’ya kadar çekildi! – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    İç Anadolu’ya kadar çekildi!

    İç Anadolu’ya kadar çekildi!

    Kocaman’ın ‘savunma’ taktiği, F.Bahçeli taraftarları sosyal medyada isyan ettirdi

    DERBİNİN ardından atılan bazı tweetler şöyle:
    kapana kapana İç Anadolu'ya kadar çekildi. Az daha kapanırsa Akdeniz'e düşecek.
    Az önce Neustadter'i Niğde de gördüm. Kocaman'a, hocam bu kadar geriye gittiğimiz yeter mi diye bağırıyordu.
    Biz susalım artık Aykut Kocaman'cılar konuşsun.
    Valbuena'yı golü yiyip mağlubiyete düşünce mi alacaksın dediğimde beni yanıltmayan adamdır Kocaman. Dilimi arı soksun... Öte yandan Aykut Kocaman, Şenol Güneş'e 7. kez yenildi.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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