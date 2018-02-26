İç Anadolu’ya kadar çekildi!
Kocaman’ın ‘savunma’ taktiği, F.Bahçeli taraftarları sosyal medyada isyan ettirdi
Aykut Kocaman kapana kapana İç Anadolu'ya kadar çekildi. Az daha kapanırsa Akdeniz'e düşecek.
Az önce Neustadter'i Niğde de gördüm. Kocaman'a, hocam bu kadar geriye gittiğimiz yeter mi diye bağırıyordu.
Biz susalım artık Aykut Kocaman'cılar konuşsun.
Valbuena'yı golü yiyip mağlubiyete düşünce mi alacaksın dediğimde beni yanıltmayan adamdır Kocaman. Dilimi arı soksun... Öte yandan Aykut Kocaman, Şenol Güneş'e 7. kez yenildi.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
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Ne yaptın Medel! 40 santim...
Toplam 2
Yorum
metinn fm macini bilmem ama su fabriye kesin seyrantepe arenada 5 atariiiz
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
Osman Talisca ya parmak hareketinden ceza verdiniz; bu harekete ne vereceksiniz bakalım? Yoksa bu hareketin anlamını bilmiyormusunuz muhatabımı yo
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
edep yahu en az 5 maç ceza almalı burası dingonun ağırı değil gitsin kendi ülkesinde öyle sevinsin burası türkiye
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