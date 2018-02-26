Fenerbahçe'de sol beke Hasan Ali dönüyor
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, derbinin ilk 11'inde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
Beşiktaş karşısında sakatlanan İsmail Köybaşı'nın tedavisi sürerken, Perşembe günü oynanacak maçta Hasan Ali sol bekte görev yapacak. Aykut Kocaman rotasyona başvurmak isterse Volkan, Skrtel, Soldado ve Mehmet Ekici görev bekleyen isimler. Sarı-lacivertliler, kupadaki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:03
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Ben de varım
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ cüneyt hoca fernandaonun sevincine kırmızı vermedi islahınyaptığı penaltı 2. sarıdan kızarıcak atılan gol ofsayt ve hala cüneyte laf ederler
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çArşı’ya tepkiler çığ gibi büyüyor: Çirkin hareket!
Toplam 9
Yorum
Beşiktaş Aşığı Böyle boşboğaz yapan zihniyetsizler Beşiktaş'ın adını kirletiyor.Beşiktaş'ın onurlu duruşuna böyle tipler zarar ve riyor.
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Ne Quaresma ne medel... Derbinin yıldızı o
Toplam 7
Yorum
alp beşiktaşa ceza gelmicekmi o kufurler ve sahaya atılanlar filan?
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