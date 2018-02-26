Fenerbahçe'de sol beke Hasan Ali dönüyor – Fotomaç – 26 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'de sol beke dönüyor

    Fenerbahçe'de sol beke Hasan Ali dönüyor

    'de Beşiktaş'a yenilen , 'nda ezeli rakibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, derbinin ilk 11'inde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
    Beşiktaş karşısında sakatlanan 'nın tedavisi sürerken, Perşembe günü oynanacak maçta sol bekte görev yapacak. Aykut Kocaman rotasyona başvurmak isterse Volkan, Skrtel, Soldado ve görev bekleyen isimler. Sarı-lacivertliler, kupadaki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de sol beke Hasan Ali dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN