Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor

Vodafone Park'ta oynanan derbinin ilk yarısını Jose Fernandao'nun golüyle 1-0 üstün kapatmasına rağmen sarı-lacivertliler, bu sezon öne geçtiği maçlarda yaşadığı sıkıntılardan Beşiktaş karşısında da kurtulamadı. Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki gollerine engel olamayan Fenerbahçe, bu sezon öne geçtiği maçlarda 11 puan yitirdi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, şu ana kadar 25 puan kaybetti. Bu puanların 11'ini öne geçtiği maçlarda yitiren sarı-lacivertliler, Göztepe, Kayserispor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında skor üstünlüğünü ele geçirmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Fenerbahçe, dün de Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

2009-2010'DAN SONRA EN KÖTÜSÜ

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonundan sonra bu istatistikteki en kötü dönemini yaşıyor.

Söz konusu dönemde Christoph Daum yönetimindeki sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçlarda 12 puan kaybetmiş ve sezonu 2. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe daha sonra öne geçtiği maçlarda 2010-2011'de 7, 2011-2012'de 9, 2012-2013'te 6, 2013-2014'de 7, 2014-2015'te 4, 2015-2016'da 6, 2016-2017'de ise 8 puan kaybetmişti.



?2013'TEN SONRA İLK

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş karşısında öne geçtiği derbiyi kaybeden Fenerbahçe, 112 maç sonra bir ilk yaşadı. Son olarak 17 Ağustos 2013'te Konyaspor'a karşı Süper Lig'in ilk haftasında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra derbiye kadar üstünlük kurduğu 112 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Sarı-laciverliler, derbiye kadar söz konusu dönemde öne geçtiği 112 maçta 97 galibiyet, 15 beraberlik aldı.



?BEŞİKTAŞ KARŞISINDA 5 YIL SONRA

Fenerbahçe, Beşiktaş'a 5 yıl sonra öne geçtiği bir müsabakada yenildi. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında Süper Lig'de 3 Mart 2013'te o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki maçın 24. dakikasında Moussa Sow'un golüyle 1-0 öne geçmişti. Bu maçta da üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası yapılmayan golüyle rakibine 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, son maça kadar daha sonra Beşiktaş'la oynadığı ve öne geçtiği 7 resmi derbide de yenilgi yüzü görmemişti.