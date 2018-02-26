Fenerbahçe taraftarından Bayern Münih göndermesi – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    taraftarından göndermesi

    Fenerbahçe taraftarından Bayern Münih göndermesi
    'Yİ Vodafone Park'ta yalnız bırakmayan-sarı lacivertli taraftarlar, 'a Şampiyonlar Ligi'nde yenildiği 'le göndermede bulundu. Taraftarlar stada girmeden önce yakındaki Beşiktaşlılara dönerek elleriyle "Beş" işaretinde bulundular ve Bayern lehine tezahüratta bulundular. Stat çevresinde ise polis ve özel güvenlik tedbiri elden bırakmadı.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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