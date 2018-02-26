Fenerbahçe ara vermedi – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    ara vermedi

    Fenerbahçe ara vermedi

    , yarı finali ilk maçında 1 Mart Perşembe günü 'la oynayacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, dün 'de 'a 3-1 kaybedilen derbinin ilk 11'inde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

    Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

    Sarı-lacivertliler, kupadaki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:12
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