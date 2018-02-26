Fenerbahçe ara vermedi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında 1 Mart Perşembe günü Beşiktaş'la oynayacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, dün Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-1 kaybedilen derbinin ilk 11'inde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların ise pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, kupadaki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:12
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Fenerbahçe ara vermedi
Toplam 1
Yorum
Mert ister ara ver ister ara verme beşiktaşım sana bir ayarr verecek yine
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Terim'in çılgın planı
Toplam 9
Yorum
akıllı yönetim olsa bernard,asamoah,uğur çiftçi ,soner aydoğdu serbest sezon sonu yapın ön anlaşma tolga selçuk yasin sinan latovlevici den çok daha kaliteliler
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G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 2
Yorum
sonuna kadar galatasaray oynamak istemeyeni zorla takımda nasıl tutacaksın ?
Fenerbahçe ara vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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