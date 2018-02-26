F.Bahçe'nin gözdesi Gaitan imzayı attı! – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    F.Bahçe'nin gözdesi Gaitan imzayı attı!

    F.Bahçe'nin gözdesi Gaitan imzayı attı!

    , ve Nico Gaitan'ın ekibi Dalian Lifang'a transfer olduklarını açıkladı.

    Süper Ligi ekiplerinden Dalian Lifang, 'in iki yıldızını kadrosuna kattı. , için 30 milyon Euro, Nico Gaitan için 18 milyon Euro bonservis alacak. Atletico Madrid, sosyal medya hesaplarından iki futbolcusunun fotoğrafını 'Gracias' (Teşekkürler) etiketiyle paylaştı.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:33
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