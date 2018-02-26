F.Bahçe'nin gözdesi Gaitan imzayı attı!

Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Lifang, Atletico Madrid'in iki yıldızını kadrosuna kattı. Atletico Madrid, Yannick Carrasco için 30 milyon Euro, Nico Gaitan için 18 milyon Euro bonservis alacak. Atletico Madrid, sosyal medya hesaplarından iki futbolcusunun fotoğrafını 'Gracias' (Teşekkürler) etiketiyle paylaştı.