F.Bahçe'nin gözdesi Gaitan imzayı attı!
Atletico Madrid, Yannick Carrasco ve Nico Gaitan'ın Çin ekibi Dalian Lifang'a transfer olduklarını açıkladı.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Lifang, Atletico Madrid'in iki yıldızını kadrosuna kattı. Atletico Madrid, Yannick Carrasco için 30 milyon Euro, Nico Gaitan için 18 milyon Euro bonservis alacak. Atletico Madrid, sosyal medya hesaplarından iki futbolcusunun fotoğrafını 'Gracias' (Teşekkürler) etiketiyle paylaştı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:33
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Ne Quaresma ne medel... Derbinin yıldızı o
Toplam 9
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bjk Aynen Negredo Talisca yokken 10 numara pozisyonunda oynamalı.
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Vodafone Park'ta Ali Koç sürprizi
Toplam 10
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1907 Oooooo hayırlı isler!!! TEK BASKAN AZIZ BASKAN.
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Toplam 23
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7 maç canere verilen 7 maçlık ceza verenler buna da en az 7 maç ceza vermesi gerekiyor. herkesin görevini yapmasını bekliyoruz
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