Volkan Demirel neden yok? Aykut Kocaman açıkladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın kaptanı Volkan Demirel'in neden ilk 11'de yer almadığını açıkladı.
Aylut Kocaman'ın açıklaması şu şekilde:
"Volkan ile ilgili rahatsızlık devam etmiyor, kendisi kulübede. Geçtiğimiz haftanın devamı olarak bu hafta böylesinin daha olumlu olduğu, kendi kriterlerim içinde daha doğruydu.".
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:02
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
Volkan Demirel neden yok? Aykut Kocaman açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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