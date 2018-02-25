Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın kaptanı Volkan Demirel'in neden ilk 11'de yer almadığını açıkladı.

Aylut Kocaman'ın açıklaması şu şekilde:

"Volkan ile ilgili rahatsızlık devam etmiyor, kendisi kulübede. Geçtiğimiz haftanın devamı olarak bu hafta böylesinin daha olumlu olduğu, kendi kriterlerim içinde daha doğruydu."