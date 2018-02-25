Volkan Demirel neden yok? Aykut Kocaman açıkladı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    neden yok? Aykut Kocaman açıkladı

    <a href="/index/volkan-demirel?id=a78e0396-58c9-4b76-af06-42f9e9b719e7" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a> neden yok? Aykut Kocaman açıkladı

    Fenerbahçe  Aykut Kocaman, derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

    derbisi öncesinde yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın kaptanı 'in neden ilk 11'de yer almadığını açıkladı.

    Aylut Kocaman'ın açıklaması şu şekilde:

    "Volkan ile ilgili rahatsızlık devam etmiyor, kendisi kulübede. Geçtiğimiz haftanın devamı olarak bu hafta böylesinin daha olumlu olduğu, kendi kriterlerim içinde daha doğruydu."

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    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:02
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