Vodafone’da hiç üzülmedi – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Vodafone’da hiç üzülmedi

    Vodafone’da hiç üzülmedi
    , 'deki son 9 derbisini kaybetmedi. Ligde son derbi yenilgisini 2015'te karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra G.Saray ve siyah-beyazlılarla oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Beşiktaş'a 1'i kupada olmak üzere 5 maçtır (3 galibiyet, 2 beraberlik) yenilmeyen Kanarya, Vodafone Park'ta oynadığı iki maçta birer galibiyet (1-0) ve beraberlik (1-1) elde etti.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:02
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