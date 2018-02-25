Seri bozulmasın – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    bozulmasın

    Seri bozulmasın
    , 15'i 'de olmak üzere son 21 resmi karşılaşmasında mağlup olmadı. Sarı-lacivertli takım ligde oynadığı son 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik alırken, 'nda yaptığı 6 maçı da kazandı. Hedef seriyi Vodafone Park'ta da sürdürmek.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:04
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