Şampiyonluk maçı
Sarı-lacivertli oyuncular dün yemek yiyip, derbiyi konuştu. Toplantıda söz alan kaptan Volkan, “Arkadaşlar bu bizim şampiyonluk maçımız... Kazanırsak önümüz açılacak, rakibimiz ise safdışı kalacak!.. Ona göre oynayın” dedi
Fenerbahçe'de futbolcular galibiyet için sözbirliği etti. Sarı-lacivertliler dün antrenmandan 1 saat önce toplanarak birlikte yemek yediler. Konu Beşiktaş derbisiydi. Toplantıda söz alan kaptan Volkan Demirel'in şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Arkadaşlar! Bu bizim şampiyonluk maçımız. Beraberlik de bizim için kötü bir sonuç değil ancak galibiyet için oynamamız gerekiyor. Eğer bu maçı kazanırsak rakibimizi safdışı etmiş olacağız.
'KULAĞINI TIKA, YÜREĞİNLE OYNA'
Şampiyonluk yarışında psikolojik anlamda önümüz açılacak. Herkes bu bilinç içinde sahaya çıksın ve yüreğiyle oynasın." Daha sonra konuşan Mehmet Topal ise ilk defa Vodafone Park'a gidecek Kameni, İsla, Soldado, Giuliano, Dirar, Elif ve Neto'yu uyararak, "Beşiktaş'ın takımla birlikte maçı oynayan taraftarı var. Hep saha içerisindeler. Panik yapmayın. Tribünlere kulağınızı kapatın. Kendi oyununuza odaklanın" ikazında bulundu.
Kaptan yeniden dümende
Kalede bu akşam Volkan Demirel olacak. Midesindeki rahatsızlığı geçen tecrübeli file bekçisi emaneti Kameni'den geri alırken, kaptanlık pazubandını da takacak. Geçen hafta kaleyi koruyan ve başarılı kurtarışlara imza atan Carlos Kameni ise yedek soyunacak. Bu sezon 17 maçta kalede olan Volkan 2 sarı kart gördü.
Emre BOL
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:07
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Vida dünyaya küstü
Toplam 13
Yorum
deryam366 mitroviç in gerisindeydi adamın 1 senedir neden peşini bırakmadınız o kadar kötü durumda b. münih maçına neden 11 de çıkardınız
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149 milyon TL zarar
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Her sene hedefte şampiyonluk var kupa var lakin her senede tek borç var ve gerçek. Nasıl kalkacaz bakalım
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Muhteşem ikili
Toplam 6
Yorum
N0_Name Kanatları bozmazsak, sistemle oynamasak şampiyon oluruz da bir rahat duramıyoruz ki.
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