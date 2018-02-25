Şampiyonluk maçı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    maçı

    Şampiyonluk maçı

    Sarı-lacivertli oyuncular dün yemek yiyip, derbiyi konuştu. Toplantıda söz alan kaptan Volkan, “ bu bizim maçımız... Kazanırsak önümüz açılacak, rakibimiz ise safdışı kalacak!.. Ona göre oynayın” dedi

    'de futbolcular galibiyet için sözbirliği etti. Sarı-lacivertliler dün antrenmandan 1 saat önce toplanarak birlikte yemek yediler. Konu derbisiydi. Toplantıda söz alan kaptan 'in şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "! Bu bizim maçımız. Beraberlik de bizim için kötü bir sonuç değil ancak galibiyet için oynamamız gerekiyor. Eğer bu maçı kazanırsak rakibimizi safdışı etmiş olacağız.

    'KULAĞINI TIKA, YÜREĞİNLE OYNA'
    Şampiyonluk yarışında psikolojik anlamda önümüz açılacak. Herkes bu bilinç içinde sahaya çıksın ve yüreğiyle oynasın." Daha sonra konuşan ise ilk defa Vodafone Park'a gidecek Kameni, İsla, , Giuliano, Dirar, Elif ve Neto'yu uyararak, "Beşiktaş'ın takımla birlikte maçı oynayan taraftarı var. Hep saha içerisindeler. Panik yapmayın. Tribünlere kulağınızı kapatın. Kendi oyununuza odaklanın" ikazında bulundu.

    Kaptan yeniden dümende
    Kalede bu akşam Volkan Demirel olacak. Midesindeki rahatsızlığı geçen tecrübeli file bekçisi emaneti Kameni'den geri alırken, kaptanlık pazubandını da takacak. Geçen hafta kaleyi koruyan ve başarılı kurtarışlara imza atan Carlos Kameni ise yedek soyunacak. Bu sezon 17 maçta kalede olan Volkan 2 sarı kart gördü.

    Emre BOL

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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