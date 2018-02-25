Fernandao’ya tehdit – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Fernandao’ya tehdit

    Fernandao’ya tehdit
    Brezilya'da Vitoria ile Bahia arasında oynanan maçta iki takımın futbolcuları arasında yaşanan arbede sonrası 9 kırmızı kart çıkmış, Jose Fernandao da bu maçta rakip takım oyuncusuna yumruk atan Vitorialı Kanu'ya sosyal medyadan "Seninle görüşeceğiz korkak palyaço" sözleriyle tepki göstermişti. Bu tepki nedeniyle sarılacivertli futbolcunun tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı. Fernandao'nun eşi, hesabından "Sizi susturmasını iyi biliriz" şeklinde aldıkları tehditlerin ekran görüntüsünü paylaşıp, "Kocama ve bana çok sayıda tehdit mesajları geliyor. Polemiğe girmek istemiyoruz ama gelen mesajların ardından susmamak imkansız. Ölüm tehditleri, futbolun çok ötesinde. Bu bir suç" ifadelerini kullandı.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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