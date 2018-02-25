Fernandao'dan Beşiktaşlıları kızdıran hareket! – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    'dan Beşiktaşlıları kızdıran hareket!

    Fernandao'dan Beşiktaşlıları kızdıran hareket!

    gol sonrası tribünlerini kızdıran hareket yaptı

    - derbisinde , 8. dakikada 'nun golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından Fernandao, tribünlerini kızdıran hareket yaptı.

    Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır...

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:01
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