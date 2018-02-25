Fernandao'dan Beşiktaşlıları kızdıran hareket!
Fernandao gol sonrası Beşiktaş tribünlerini kızdıran hareket yaptı
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe, 8. dakikada Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından Fernandao, Beşiktaş tribünlerini kızdıran hareket yaptı.
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır...
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 20:01
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
Fernandao'dan Beşiktaşlıları kızdıran hareket! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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