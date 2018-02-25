Fernandao ve Giuliano kozu – Fotomaç – 25 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ve kozu

    Fernandao ve Giuliano kozu
    Sarı-lacivertli takımın hücum silahları yine ve olacak. Aatıf ve Dirar da bu ikiliye destek verecek. ile Josef ise duran toplar ve uzaktan şutlarla gol arayacak. Muhtemel 11 şu şekilde: Volkan - Isla, Neto, Roman Neustadter, İsmael - Mehmet Topal, Josef - Dirar, Giuliano, Aatıf - Fernandao.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fernandao ve Giuliano kozu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN