F.Bahçeli yıldızın kaşı açıldı! Tribünden atılan yabancı madde – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    F.Bahçeli yıldızın kaşı açıldı! Tribünden atılan yabancı madde

    F.Bahçeli yıldızın kaşı açıldı! Tribünden atılan yabancı madde

    , 8. dakikada 'nun golüyle deplasmanında 1-0 öne geçti

    Vodafone Park'taki derbide golü erken buldu. Nabil Dirar'ın sağ kanattan ortasında Fabri'den dönen topa Giuliano vurdu. Vida'nın çizgi üzerinden çıkardığı top 'nun önünde kaldı. Brezilyalı golcüye boş kaleye topu yuvarlamak kaldı.

    GOL SEVİNCİNDE 2 F.BAHÇELİ SAKATLANDI
    Gol sevinci sırasında tribünlerden sahaya atılan yabancı maddelerden birisi 'ın kafasına geldi. Kaşı açılan Mehmet Topal tedavi sonrası ayağa kalkaran yüzünde bandajla oyuna devam etti. Fenerbahçe'de da gol sevincinde omzundan sakatlandı.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:34
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