F.Bahçeli yıldızın kaşı açıldı! Tribünden atılan yabancı madde
Fenerbahçe, 8. dakikada Fernandao'nun golüyle Beşiktaş deplasmanında 1-0 öne geçti
GOL SEVİNCİNDE 2 F.BAHÇELİ SAKATLANDI
Gol sevinci sırasında tribünlerden sahaya atılan yabancı maddelerden birisi Mehmet Topal'ın kafasına geldi. Kaşı açılan Mehmet Topal tedavi sonrası ayağa kalkaran yüzünde bandajla oyuna devam etti. Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı da gol sevincinde omzundan sakatlandı.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:34
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
F.Bahçeli yıldızın kaşı açıldı! Tribünden atılan yabancı madde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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