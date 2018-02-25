Derbi öncesi Dirar'a doğum günü süprizi – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Derbi öncesi Dirar'a süprizi

    Derbi öncesi Dirar'a doğum günü süprizi

    Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın yeni yaşı, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:38
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