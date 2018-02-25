Derbi öncesi Dirar'a doğum günü süprizi
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın yeni yaşı, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:38
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'Vardar Ovası' yapmayacağız
Toplam 8
Yorum
Dost Bugün kü derbiyi Türk hakemleri yönetecek. Şampiyon olduğunuzda da Türk hakemleri yönetti. Bu gün yenilince kesin hakemleri eleştirirsin.
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'Vardar Ovası' yapmayacağız
Toplam 8
Yorum
TAŞ YERİNDE AĞIRDIR başta senin ve teknik direktörünüz yüzünden beşiktaşa olan tüm sempatim kayboldu başkan hatta herkes benimle aynı görüşte bilesin
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 1
Yorum
Sam Bjk bu anadolu takimini ve cuneyt abilerini vodafon parka gomecek kendini TD Sanan aykut bakalim ne yapacak tv ye roportaj bile veremeyecek.
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