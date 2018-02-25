Beşiktaş bizi yenemiyor ki
Brezilya basınına konuşan sambacı, “Maçın zor geçeceğini biliyoruz. Sonuna kadar savaşacağız” dedi ve ekledi: “İki yıldır şampiyon olsalar da bizi yenemiyorlar. Ayrıca onları sahasında yenen tek takım biziz”
F.bahçe'nin orta saha oyuncusu Josef De Souza, bugünkü Beşiktaş derbisi öncesinde ESPN Brezilya'ya bir röportaj verip ilginç ifadeler kullandı. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş maçının çok zor geçeceğini belirtirken "İki yıldır şampiyon olsalar da bizi yenemiyorlar. Ayrıca onları sahasında yenen tek takım biziz" sözleriyle rakiplerine gözdağı verdi. Derbide sonuna kadar savaşacaklarını söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, bununla birlikte şampiyonluk düğümünün ligin son haftalarında çözüleceği tahmininde bulundu. Brezilya Milli Takımı'yla ilgili de konuşan sambacı, "Türkiye Ligi diğer liglerden biraz geride. Çünkü dünya üzerinde çok fazla ülkede maçları yayınlamıyor. Her şeye rağmen milli takıma seçilmek için umudum var. Çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.
FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİYİM
Josef de Souza bu sezon West Bromwich'e transferiyle ilgili de konuşurken, "Ben kendi potansiyelimi biliyorum. Takım için önemli bir oyuncuyum ve büyük katkı sağladığımın farkındayım. West Bromwich ile kulüpler arasında yapılan transfer görüşmesi iyi gidiyordu fakat Fenerbahçe'de kalmayı tercih ettim. Yanlış bir seçim yaptığımı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Niyetim efsane olmak
Josef, Fenerbahçe'deki asıl hedefini ise 'efsane olmak' diye açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı gün geldiğinde arkasında kupalar bırakmayı amaçladığını belirten tecrübeli orta saha "Burada kazanacağım kupaları, başarılar miras olarak bırakmak ve efsane olmak istiyorum" şeklinde konuştu.
Talisca, Gomis, Adebayor
Türk futbolunu da değerlendiren Josef, Süper Lig'de beğendiği isimleri sıraladı ve "Türkiye'de fark yaratan bazı oyuncular var. Fenerbahçe'den Guliano, Beşiktaş'ta Talisca, Galatasaray'da Gomis ve Başakşehir'de Adebayor" dedi.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:10
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Vida dünyaya küstü
Toplam 13
Yorum
deryam366 mitroviç in gerisindeydi adamın 1 senedir neden peşini bırakmadınız o kadar kötü durumda b. münih maçına neden 11 de çıkardınız
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149 milyon TL zarar
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Her sene hedefte şampiyonluk var kupa var lakin her senede tek borç var ve gerçek. Nasıl kalkacaz bakalım
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Muhteşem ikili
Toplam 6
Yorum
N0_Name Kanatları bozmazsak, sistemle oynamasak şampiyon oluruz da bir rahat duramıyoruz ki.
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