Beşiktaş bizi yenemiyor ki – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    bizi yenemiyor ki

    Beşiktaş bizi yenemiyor ki

    basınına konuşan sambacı, “Maçın zor geçeceğini biliyoruz. Sonuna kadar savaşacağız” dedi ve ekledi: “İki yıldır şampiyon olsalar da bizi yenemiyorlar. Ayrıca onları sahasında yenen tek takım biziz”

    F.bahçe'nin orta saha oyuncusu Josef De Souza, bugünkü derbisi öncesinde ESPN 'ya bir röportaj verip ilginç ifadeler kullandı. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş maçının çok zor geçeceğini belirtirken "İki yıldır şampiyon olsalar da bizi yenemiyorlar. Ayrıca onları sahasında yenen tek takım biziz" sözleriyle rakiplerine gözdağı verdi. Derbide sonuna kadar savaşacaklarını söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, bununla birlikte şampiyonluk düğümünün ligin son haftalarında çözüleceği tahmininde bulundu. Brezilya Milli Takımı'yla ilgili de konuşan sambacı, " Ligi diğer liglerden biraz geride. Çünkü dünya üzerinde çok fazla ülkede maçları yayınlamıyor. Her şeye rağmen seçilmek için umudum var. Çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

    FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİYİM
    Josef de Souza bu sezon 'e transferiyle ilgili de konuşurken, "Ben kendi potansiyelimi biliyorum. Takım için önemli bir oyuncuyum ve büyük katkı sağladığımın farkındayım. West Bromwich ile kulüpler arasında yapılan görüşmesi iyi gidiyordu fakat 'de kalmayı tercih ettim. Yanlış bir seçim yaptığımı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

    Niyetim efsane olmak
    Josef, Fenerbahçe'deki asıl hedefini ise 'efsane olmak' diye açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı gün geldiğinde arkasında kupalar bırakmayı amaçladığını belirten tecrübeli orta saha "Burada kazanacağım kupaları, başarılar miras olarak bırakmak ve efsane olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

    Talisca, Gomis, Adebayor
    Türk futbolunu da değerlendiren Josef, 'de beğendiği isimleri sıraladı ve "Türkiye'de fark yaratan bazı oyuncular var. Fenerbahçe'den Guliano, Beşiktaş'ta , 'da ve 'de Adebayor" dedi.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
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