Beşiktaş bizi yenemiyor ki

F.bahçe'nin orta saha oyuncusu Josef De Souza, bugünkü Beşiktaş derbisi öncesinde ESPN Brezilya'ya bir röportaj verip ilginç ifadeler kullandı. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş maçının çok zor geçeceğini belirtirken "İki yıldır şampiyon olsalar da bizi yenemiyorlar. Ayrıca onları sahasında yenen tek takım biziz" sözleriyle rakiplerine gözdağı verdi. Derbide sonuna kadar savaşacaklarını söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, bununla birlikte şampiyonluk düğümünün ligin son haftalarında çözüleceği tahmininde bulundu. Brezilya Milli Takımı'yla ilgili de konuşan sambacı, "Türkiye Ligi diğer liglerden biraz geride. Çünkü dünya üzerinde çok fazla ülkede maçları yayınlamıyor. Her şeye rağmen milli takıma seçilmek için umudum var. Çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİYİM

Josef de Souza bu sezon West Bromwich'e transferiyle ilgili de konuşurken, "Ben kendi potansiyelimi biliyorum. Takım için önemli bir oyuncuyum ve büyük katkı sağladığımın farkındayım. West Bromwich ile kulüpler arasında yapılan transfer görüşmesi iyi gidiyordu fakat Fenerbahçe'de kalmayı tercih ettim. Yanlış bir seçim yaptığımı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



Niyetim efsane olmak

Josef, Fenerbahçe'deki asıl hedefini ise 'efsane olmak' diye açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı gün geldiğinde arkasında kupalar bırakmayı amaçladığını belirten tecrübeli orta saha "Burada kazanacağım kupaları, başarılar miras olarak bırakmak ve efsane olmak istiyorum" şeklinde konuştu.



Talisca, Gomis, Adebayor

Türk futbolunu da değerlendiren Josef, Süper Lig'de beğendiği isimleri sıraladı ve "Türkiye'de fark yaratan bazı oyuncular var. Fenerbahçe'den Guliano, Beşiktaş'ta Talisca, Galatasaray'da Gomis ve Başakşehir'de Adebayor" dedi.