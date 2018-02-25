Başakşehir’i yenen kadro – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    ’i yenen kadro

    Başakşehir’i yenen kadro
    , karşısına iki hafta önce 'i 2-0 mağlup ettiği kadro ile çıkacak. Tek değişiklik sol bekte olacak. Sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Hasan Ali'nin yerine İsmail görev yapacak. Göbekte iyi bir uyum yakalayan Roman ile Neto ikilisi bozulmaya cak. Skrtel yedek oturacak.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:12
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