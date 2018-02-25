Aykut Kocaman'dan Fikret Orman'a gönderme!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu
FİKRET ORMAN'A "ÖLÜM-KALIM MAÇI" GÖNDERMESİ
Kocaman derbi öncesinde bu sözlere atıfta bulunarak, "Beşiktaş'ın Bayern Münih karşısında aldığı sonuç var, ki tur için beklentiler çok daha farklıydı... Ölüm, kalım maçı demiyorum buna ama bir kırılma maçı gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:32
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
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