Aykut Kocaman'dan Fikret Orman'a gönderme! – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    'dan 'a gönderme!

    Aykut Kocaman'dan Fikret Orman'a gönderme!

    Fenerbahçe , derbisi öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

    Rakibin zihinsel, psikolojik olarak nerelerde olduğunu hesaplamaya çalışıyoruz. Hafta içi de söyledim. Esas iş top oyuna girdikten sonra başlayacak. Hafta içinde bir şeyler hesaplamaya çalışıyoruz. Ne yaparsak yapalım, esas hesap top oyuna girince başlıyor.

    FİKRET ORMAN'A "ÖLÜM-KALIM MAÇI" GÖNDERMESİ
    Başkanı ile teknik direktör arasındaki "Ölüm-kalım" maçı polemiği derbi öncesinde de devam etti. Hafta içinde "Beşiktaş'ın ölüm kalım maçı" diyen Aykut Kocaman'a Orman, "Niye ölüm kalım maçıymış? 115 senedir oynuyoruz, hangisi ölüm kalım maçı oldu. Sahadaki insanların yönetim zihniyetiyle konuşmasını dehşetle kınıyorum, Ayıp ya!" cevabını vermişti.

    Kocaman derbi öncesinde bu sözlere atıfta bulunarak, "Beşiktaş'ın karşısında aldığı sonuç var, ki tur için beklentiler çok daha farklıydı... Ölüm, kalım maçı demiyorum buna ama bir kırılma maçı gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:32
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