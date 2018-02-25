Aykut Kocaman'dan Fikret Orman'a gönderme!

Rakibin zihinsel, psikolojik olarak nerelerde olduğunu hesaplamaya çalışıyoruz. Hafta içi de söyledim. Esas iş top oyuna girdikten sonra başlayacak. Hafta içinde bir şeyler hesaplamaya çalışıyoruz. Ne yaparsak yapalım, esas hesap top oyuna girince başlıyor.



FİKRET ORMAN'A "ÖLÜM-KALIM MAÇI" GÖNDERMESİ