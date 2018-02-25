Ali Yıldırım gidecek – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    gidecek

    Ali Yıldırım gidecek
    Sarı-lacivertli yönetimi, Vodafone Park'ta asbaşkan temsil edecek. Yöneticiler bugün tesislere giderek, teknik heyet ve takıma moral desteği verecekler. Taraftarlar da takım otobüsünü tesislerden meşaleler ve tezahüratlarla uğurlayacak. Otobüse köprüye kadar araç konvoyuyla eşlik edilecek.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:03
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