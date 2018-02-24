Volkan’a ‘kulak asma’ ikazı
DERBİLERDE sürekli rakip taraftarların hedefinde olan Volkan Demirel'e Aykut Kocaman 'Tribünlere kulağını tıka' ikazı yaptı... Kaptan, rakip taraftarlarla diyaloğa girmeyecek, ortamı gerecek hareketlerden de uzak duracak. Volkan ayrıca maç başlamadan önce Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tribünlere çağrılması halinde 'cezaya' neden olabilecek küfürlü tezahüratlara eşlik etmemesi konusunda da uyarıldı.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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