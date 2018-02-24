Volkan’a ‘kulak asma’ ikazı – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Volkan’a ‘kulak asma’ ikazı

    Volkan’a ‘kulak asma’ ikazı
    DERBİLERDE sürekli rakip taraftarların hedefinde olan 'e 'Tribünlere kulağını tıka' ikazı yaptı... Kaptan, rakip taraftarlarla diyaloğa girmeyecek, ortamı gerecek hareketlerden de uzak duracak. Volkan ayrıca maç başlamadan önce Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tribünlere çağrılması halinde 'cezaya' neden olabilecek küfürlü tezahüratlara eşlik etmemesi konusunda da uyarıldı.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:07
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