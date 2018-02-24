Neto&Neustadter daha ağır basıyor – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Neto&Neustadter daha ağır basıyor

    Neto&Neustadter daha ağır basıyor
    SARI-lacivertli ekipte Skrtel tamamen iyileşmesine rağmen derbide oynama ihtimali zayıf. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, uyumlu performans sergileyen Neustadter- Neto ikilisini bozmayı düşünmediği belirtildi. Kocaman'ın, oyunu geriden başlatma ve defanstan doğru ve etkili paslarla çıkma konusundaki hünerleri nedeniyle Beşiktaş'a karşı bu ikiliyi tercih etmesi bekleniyor
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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