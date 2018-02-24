Neto&Neustadter daha ağır basıyor

SARI-lacivertli ekipte Skrtel tamamen iyileşmesine rağmen derbide oynama ihtimali zayıf. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, uyumlu performans sergileyen Neustadter- Neto ikilisini bozmayı düşünmediği belirtildi. Kocaman'ın, oyunu geriden başlatma ve defanstan doğru ve etkili paslarla çıkma konusundaki hünerleri nedeniyle Beşiktaş'a karşı bu ikiliyi tercih etmesi bekleniyor