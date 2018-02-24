Kocaman'ın imha planı! 3 farklı yol haritası... – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Kocaman'ın imha planı! 3 farklı yol haritası...

    Kocaman'ın imha planı! 3 farklı yol haritası...

    Fenerbahçe'nin hocası, Beşiktaş derbisinde maçın gidişatına göre 3 farklı plan hazırladı:

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:23
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