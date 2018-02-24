Kazanmaya gideceğiz

F.Bahçe’nin golcüsü, “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Başakşehir maçındaki gibi oynarsak şampiyon olabiliriz” dedi

FENERBAHÇE'NİN Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao, derbi öncesi FBTV'ye konuştu. Tecrübeli oyuncu, Vodafone Park'a 3 puan için gideceklerini belirterek, "Hatalarımızı en aza indirmek için çalışıyoruz. Beşiktaş maçına kazanmak için çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. Sakatlıktan sonra yeniden toparlandığını da vurgulayan Fernandao;



SAKATLIĞIMI ATLATTIM

"ARTIK iyi durumdayım. Ağır bir sakatlık geçirdim. Çok çalıştım ve şimdi her şey yolunda. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı. İyi yolda olduklarını belirten Jose sözlerini şöyle bitirdi: "Takım elinden geleni yapıyor. Hocamızın bizden neler istediğini yavaş yavaş anla dık . Başakşehir maçındaki gibi oynarsak şampiyon olabiliriz.



Havada rakipsiz!

JOSE, bu sezon Süper Lig'de en az 5 maç oynamış tüm oyuncular içinde 90 dakika başına en çok hava topu kazanan isim. Brezilyalı forvet 90 dakika başına tam 8.6 hava topu kazanıyor. En yakın rakibi Galatasaraylı Eren Derdiyok 6.8 hava topu kazandı.



Son haftaya kadar sürecek

FERNANDAO, şampiyonluk yarışının bu yıl rekabet içerisinde geçtiğini belirterek, "İstanbul takımları sonuna kadar yarışın içerisinde olacak. Umarım kazanan biz oluruz. Doğru yoldayız" dedi. Sambacı, fazla gol atmaktansa, şampiyon olmayı tercih edeceğini de dile getirdi.



