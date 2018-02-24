Fenerbahçe, Beşiktaş’ı geçti
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda ortalama 29 bin 429 taraftar karşısında oynadı. Sarı-lacivertliler, bu sezonki taraftar ortalamasıyla Beşiktaş'ı (28 bin 993) geçerek, Galatasaray'ın (38 bin 731) ardından ikinci sıraya yükseldi. Fenerbahçe, Kadıköy'de geçen sezon ligin ilk 22 haftasında iç sahada ortalama 19 bin 872 taraftara oynamıştı.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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