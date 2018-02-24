Fenerbahçe, Beşiktaş’ı geçti – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    , Beşiktaş’ı geçti

    Fenerbahçe, Beşiktaş’ı geçti
    Fenerbahçe, 'de bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda ortalama 29 bin 429 taraftar karşısında oynadı. Sarı-lacivertliler, bu sezonki taraftar ortalamasıyla Beşiktaş(28 bin 993) geçerek, Galatasaray'ın (38 bin 731) ardından ikinci sıraya yükseldi. , Kadıköy'de geçen sezon ligin ilk 22 haftasında iç sahada ortalama 19 bin 872 taraftara oynamıştı.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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