''F.Bahçe'nin hiç kimsenin parasına ihtiyacı kalmayacak''
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Konya Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti. Yıldırım, "Hedef 1 Milyon Üye" kampanyası çerçevesinde 50 bin üyeye ulaştıklarını, 1 milyona gelindiği zaman ise Fenerbahçe'nin kimsenin parasına ihtiyacı olmayacağını söyledi.
Başkan Aziz Yıldırım, Asbaşkan Ozan Balaban ve beraberindeki heyet, Konya Fenerbahçeliler Derneği'ne ziyarette bulundu.
Yıldırım, "Hedef 1 Milyon Üye" kampanyası çerçevesinde 50 bin üyeye ulaştıklarını belirterek, "Temsilci ve normal üye sayısında 50 bine ulaşıldı. Aslında 1 milyona ulaşıldığı zaman ki bu bir senede, iki senede de olmaz. Bir de Türkiye'nin ekonomik şartları ve insanların durumları belli. Maçların daha çekişmeli geçmesi durumunda belki insanlar takviye yapılması için katkı sağlayacaklardır. Onlar da sağlanıp, bu proje hayata geçtiği zaman Fenerbahçe'nin hiç kimsenin parasına, puluna ihtiyacı kalmayacak. Tamamen kendi kendine idare edecek. Onlarla bir taraftan yatırımlar yapılacak, bir taraftan da yatırımlardan gelen paralarla kulüp idame edilecek. Bütün prensip, anlayış buydu. Ancak malaesef Türkiye'deki şartlar aksamalara neden oldu. İnşallah düzelir" şeklinde konuştu.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:14
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En iyisi biziz
Toplam 6
Yorum
savaşan kartal ilk maç nasıl kazandığınızı alem gördü.boş muhabbete gerek yok fark yemezsen mutlu ol aykut.en iyi BEŞİKTAŞ sonra başakşehir bu bir gerçek.
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Vida dünyaya küstü
Toplam 4
Yorum
Nirvana Vida sadece biraz şanssızdı . O pozisyonda topa dokunsa ve pozisyonu bozsa şimdi kahramandı . Bir salise geç kaldı . That is football .
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Benim sırrım dua
Toplam 1
Yorum
Kartal Karabüke 2 gol atmayla golcü olunmuyor. Çerçeveyi tutturamıyorsun umarım ikinci pektemekimiz olmazsın
''F.Bahçe'nin hiç kimsenin parasına ihtiyacı kalmayacak'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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