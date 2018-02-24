''F.Bahçe'nin hiç kimsenin parasına ihtiyacı kalmayacak'' – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    ''F.Bahçe'nin hiç kimsenin parasına ihtiyacı kalmayacak''

    ''F.Bahçe'nin hiç kimsenin parasına ihtiyacı kalmayacak''

    Kulübü Başkanı , Konya Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti. Yıldırım, "Hedef 1 Milyon Üye" kampanyası çerçevesinde 50 bin üyeye ulaştıklarını, 1 milyona gelindiği zaman ise Fenerbahçe'nin kimsenin parasına ihtiyacı olmayacağını söyledi.

    Başkan , Asbaşkan Ozan Balaban ve beraberindeki heyet, Konya Fenerbahçeliler Derneği'ne ziyarette bulundu.

    Yıldırım, "Hedef 1 Milyon Üye" kampanyası çerçevesinde 50 bin üyeye ulaştıklarını belirterek, "Temsilci ve normal üye sayısında 50 bine ulaşıldı. Aslında 1 milyona ulaşıldığı zaman ki bu bir senede, iki senede de olmaz. Bir de 'nin ekonomik şartları ve insanların durumları belli. Maçların daha çekişmeli geçmesi durumunda belki insanlar takviye yapılması için katkı sağlayacaklardır. Onlar da sağlanıp, bu proje hayata geçtiği zaman 'nin hiç kimsenin parasına, puluna ihtiyacı kalmayacak. Tamamen kendi kendine idare edecek. Onlarla bir taraftan yatırımlar yapılacak, bir taraftan da yatırımlardan gelen paralarla kulüp idame edilecek. Bütün prensip, anlayış buydu. Ancak malaesef Türkiye'deki şartlar aksamalara neden oldu. İnşallah düzelir" şeklinde konuştu.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:14
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