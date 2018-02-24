En iyisi biziz
Sarılacivertlilerin hocası, basınla sohbetinde çok çarpıcı açıklamalar yaptı, “Şenol Güneş yanıma gelmezse ben de onun yanına gitmem” dedi. Güneş'in, "Türkiye'nin en iyisiyiz" sözleri hatırlatılması üzerine “Türkiye’de en doğru oyunu Fenerbahçe ve Başakşehir oynuyor” görüşünü savundu
GERGİNLİK İSTEMİYORUZ
"Başakşehir maçının getirisi 3 puan olduysa, Beşiktaş galibiyetinin getirisi en az 10 puan olacak. Beşiktaş'ı istekli, mutlak kazanmak zorunda olduğu maçta yenebilmenin getirdiği haz duygusu ve camianın geç kalmış da olsa hedefe doğru kilitlenme güdüsü olacak. Vodafone Park'a mutlak galibiyet hedefiyle gideceğiz. Yenmek zorundayız ve yüzde yüz kazanmak için oynayacağız. Bayern Münih karşılaşmasındaki skorun, oyunun veya eksik kalmanın olumlu ya da olumsuz etkisi bu maçta 10 dakika sürer. 10. dakikadan sonra her şey doğal seyrine döner. Gergin atmosferi oluşturacak takım biz olmayacağız. Eğer buraya doğru götürülürse, ona da karşı duracak gücümüz var.
İYİ YA DA DEĞİL
Vodafone Park'a misafir olarak gideceğiz. Eğer Şenol Güneş yanıma gelmezse ben de onun yanına gitmem, bunu yapabileceğimi düşünmüyorum. Futbolu iyi ve güzel oyunla nitelendirmiyorum. Kazanan takımlar var. Kazanmak için doğruları yapan takımlar var. Ligde bence üstteki takımlar içinde en doğru oyunu Başakşehir ve Fenerbahçe oynuyor."
Cüneyt Çakır'a inanıyorum
"2015-2016 sezonunda Beşiktaş ile oynadığımız ve 2-0 kazandığımız derbiden sonra Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetmedi. Maçın hemen ardından yapılan açıklamalara bakarsanız, asıl fotoğrafı görebilirsiniz ve Cüneyt Çakır'ın neden Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetemediğini anlarsınız. Hakemin doğru karar vermek için çaba göstereceğine inanıyorum. Umarım hak edenin kazandığı bir oyun olur. Önce hakemlerin, sonra teknik direktörlerin işi zor olacak."
Haksızlığa itiraz ediyorum
"HAKEMLER hakkında konuşarak algı operasyonu yaptığım şeklindeki yorumlara katılmıyorum. Son 2-3 yıldır ligin panoramasına bakılabilir. Ben baktığım zaman her şey o kadar aleni gözüküyor. Buna itiraz ediyorum. Hiç kimsenin hakkında gözüm yok. Kimsenin hakkımı yemesini de istemiyorum. Galatasaray uzun zamandır bu tip söylemlerde bulunmuyordu ama onlar da başladı. Artık çok fütursuz hale geldi."
'Skrtel'e bakacağız'
"JANSSEN dışında eksiğimiz yok. Valbuena'nın kasığıyla ilgili bir problemi var ama maça yansımaz. İsmail geçen hafta sakatlığı olduğu için değil antrenman eksiğini kapatması için kadroya almamıştım. Skrtel'le yarınki (bugün) antrenmandan sonra konuşacağız. O görüşmeye göre kadroya alacağız. Mehmet Ekici maçın kadrosunda yer alacak."
Hakemle değil, bilek gücüyle...
"DÜN akşam tesadüfen ilk yarıdaki Beşiktaş maçımızı bir kez daha izledim. Hakem hatalarından yakınması gereken bizmişiz. Beşiktaş'ı hakem hatasıyla değil, çok net bir şekilde hakkımızla yenmişiz. Yine hakkımızla yenmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız."
Savunmayla yenemez (Mini yorum: Okan Koç)
Fenerbahçe, Beşiktaş önünde alışık olduğu savunma ağırlıklı oyun sisteminin dışına çıkmalı. Oyunu elinde tutma amaçlı defans ağırlıklı oyun sistemini bu maçta değiştirmeli, rakibinin üzerine gelmesini beklememeli. Çünkü Beşiktaş'ın çok etkili hücum silahları var. Rakibinin hücum gücünü kullanmasını önlemek için F.Bahçe de rakibin savunmasını sık sık rahatsız etmek zorunda. Pepe ve Talisca'nın olmaması F.Bahçe açısından avantaj olsa da Beşiktaş saha avantajıyla bunu hissettirmemeye çalışacak ve kazanmak isteyecek.
Emre BOL
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:28
-
‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp artı sende hatırlarsın sizin stadın hem ilki hem sonraki açılışını. 5 leri unutmadın her hal. bizim tek rakibimiz herzaman ki gibi hakemlerr
-
‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp 3 4 lük maçı unutamıyorsun hemi volkancığım. merak etme yedi neslinde unutmayacAK.nezaman bizi kalecisiz 9 kişi yenersiniz ozaman başlarız
-
Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
En iyisi biziz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.