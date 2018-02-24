En iyisi biziz

Teknik Direktörüyarın'lak'ta oynayacakları derbi öncesi basın mensuplarıyla Samandıra'da bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Kocaman, gündem oluşturacak ifadeler kullanırken,'ın hocası'in aksine, Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı olduklarını savundu. İşte, sarı-lacivertli hocanın açıklamalarından satır başları:maçının getirisi 3 puan olduysa,Beşiktaş'ı istekli, mutlak kazanmak zorunda olduğu maçta yenebilmenin getirdiği haz duygusu ve camianın geç kalmış da olsa hedefe doğru kilitlenme güdüsü olacak.. Yenmek zorundayız ve yüzde yüz kazanmak için oynayacağız.karşılaşmasındaki skorun, oyunun veya eksik kalmanın olumlu ya da olumsuz etkisi bu maçta 10 dakika sürer. 10. dakikadan sonra her şey doğal seyrine döner.Eğer buraya doğru götürülürse, ona da karşı duracak gücümüz var.

'a misafir olarak gideceğiz. Eğeryanıma gelmezse ben de onun yanına gitmem, bunu yapabileceğimi düşünmüyorum.iyi ve güzel oyunla nitelendirmiyorum. Kazanan takımlar var. Kazanmak için doğruları yapan takımlar var. Ligde bence üstteki takımlar içinde en doğru oyunuveoynuyor.""2015-2016 sezonunda Beşiktaş ile oynadığımız ve 2-0 kazandığımız derbiden sonra Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetmedi. Maçın hemen ardından yapılan açıklamalara bakarsanız, asıl fotoğrafı görebilirsiniz ve Cüneyt Çakır'ın neden Beşiktaş'ın hiçbir derbisini yönetemediğini anlarsınız. Hakemin doğru karar vermek için çaba göstereceğine inanıyorum. Umarım hak edenin kazandığı bir oyun olur. Önce hakemlerin, sonra teknik direktörlerin işi zor olacak.""HAKEMLER hakkında konuşarak algı operasyonu yaptığım şeklindeki yorumlara katılmıyorum. Son 2-3 yıldır ligin panoramasına bakılabilir. Ben baktığım zaman her şey o kadar aleni gözüküyor. Buna itiraz ediyorum. Hiç kimsenin hakkında gözüm yok. Kimsenin hakkımı yemesini de istemiyorum. Galatasaray uzun zamandır bu tip söylemlerde bulunmuyordu ama onlar da başladı. Artık çok fütursuz hale geldi."dışında eksiğimiz yok.'nın kasığıyla ilgili bir problemi var ama maça yansımaz.geçen hafta sakatlığı olduğu için değil antrenman eksiğini kapatması için kadroya almamıştım.'le yarınki (bugün) antrenmandan sonra konuşacağız. O görüşmeye göre kadroya alacağız.maçın kadrosunda yer alacak.""DÜN akşam tesadüfen ilk yarıdaki Beşiktaş maçımızı bir kez daha izledim. Hakem hatalarından yakınması gereken bizmişiz. Beşiktaş'ı hakem hatasıyla değil, çok net bir şekilde hakkımızla yenmişiz. Yine hakkımızla yenmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız." Fenerbahçe , Beşiktaş önünde alışık olduğu savunma ağırlıklı oyun sisteminin dışına çıkmalı. Oyunu elinde tutma amaçlı defans ağırlıklı oyun sistemini bu maçta değiştirmeli, rakibinin üzerine gelmesini beklememeli. Çünkü Beşiktaş'ın çok etkili hücum silahları var. Rakibinin hücum gücünü kullanmasını önlemek için F.Bahçe de rakibin savunmasını sık sık rahatsız etmek zorunda. Pepe ve Talisca'nın olmaması F.Bahçe açısından avantaj olsa da Beşiktaş saha avantajıyla bunu hissettirmemeye çalışacak ve kazanmak isteyecek.