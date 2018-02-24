Derbilerde Fener alayı
Kanarya, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı son 9 darbide yenilmedi
FENERBAHÇE derbilerde ezeli rakiplerine üstün... Sarı- lacivertliler, Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu dönemde 4 galibiyet, 5 beraberlik alan Kanarya 9 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü. Fenerbahçe bu periyotta Beşiktaş'ı 2 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı. Galatasaray'ı ise 2 kez mağlup edip, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş'ı geçen yıl Türkiye Kupası'nda Vodafone Park'ta 1-0 mağlup eden Kanarya, rakibinin yeni stadında oynadığı iki maçı da kaybetmedi (Geçen sezon lig maçı 1-1 bitmişti).
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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