Derbilerde Fener alayı – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Derbilerde Fener alayı

    Derbilerde Fener alayı

    Kanarya, ve ile oynadığı son 9 darbide yenilmedi

    FENERBAHÇE derbilerde ezeli rakiplerine üstün... Sarı- lacivertliler, 'de Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu dönemde 4 galibiyet, 5 beraberlik alan Kanarya 9 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü. Fenerbahçe bu periyotta 2 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı. 'ı ise 2 kez mağlup edip, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş'ı geçen yıl Türkiye Kupası'nda Vodafone Park'ta 1-0 mağlup eden Kanarya, rakibinin yeni stadında oynadığı iki maçı da kaybetmedi (Geçen sezon lig maçı 1-1 bitmişti).
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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