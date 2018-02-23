Yenmeye gideceğiz – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Yenmeye gideceğiz

    Yenmeye gideceğiz

    Pazar günü sezonun en zor maçına çıkacaklarını söyleyen Brezilyalı futbolcu, “Biz niyetimizi çoktan ortaya koyduk; ’ı yenmeye gideceğiz. Kimsenin başka bir şey düşündüğü yok” dedi

    'nin ile birlikte orta sahadaki yükünü çeken Josef de Souza, 'a karşı çok özel hazırlandıklarını söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Bizim için sezonun belki de en zor maçı" dediği derbiyi kazanmak istediklerini, bunu başarmaları halinde şampiyonluğun en güçlü favorisi olacaklarını iddia etti. Josef, "Gerçekten çok zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Tıpkı Başakşehir maçı gibi hayati öneme sahip bir maç. Ancak hiçbir çekincemiz ve korkumuz yok. Biz niyetimizi çoktan ortaya koyduk; pazar günü sahada galip gelebilmek için mücadele vereceğiz. 'ı yenmeye gideceğiz. Takımda kimse başka bir sonuç düşünmüyor" açıklamasını yaptı. Derb iler i çok sevdiğini sözlerine ekleyen Josef, ""Daha önce G.Saray'a ve 'a karşı gol sevinci yaşadım. 'a da gol atmayı çok istiyorum. Fırsat bulursam bunu başarmaya çalışacağım. Galibiyet bizi hedefimize bir adım daha yaklaştıracak" diye konuştu.

    Josef, kompakt bir oyun ortaya koyup, çok koşarak ve baskı yaparak Beşiktaş'ı etkisiz hale getirmeye çalışacaklarını kaydetti.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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