Ozan, Kocaman’ın gündeminde değil – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Ozan, Kocaman’ın gündeminde değil

    Ozan, Kocaman’ın gündeminde değil
    , geçen sezon kadro dışı kalan Emenike ve Van der Wiel'in yönetim baskısıyla takıma dönmesine izin vermişti. Sarı- lacivertli yönetim, şimdi aynı şeyi için 'dan bekliyor. Ancak sarı-lacivertli hoca, yıldız futbolcu için geri adım atmaya yanaşmıyor. Ozan'ın takıma görme çabaları şimdilik yanıt bulmazken, yıldız futbolcunun transferin devam ettiği ülkelerde takım bulma girişimlerinden ise hiçbir sonuç çıkmadı.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:40
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