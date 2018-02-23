Aykut Kocaman, savunmayı sağlama alma adına sürpriz planlar denese de Giuliano'dan derbide vazgeçmeyi düşünmüyor. Sarı-lacivertli hoca, hücum gücünün merkezine koyduğu sambacıyı "kazanmanın kilidi" olarak görüyor. Beşiktaş'a karşı Valbuena'nın yedek soyunması ise kesinleşti.

DİRAR DÖNÜYOR

Solda Aatıf'a şans verecek olan Kocaman, Dirar'ı ise bir maç aradan sonra yeniden ilk 11'e monte edecek. Kocaman'ın iyileşmesine rağmen Skrtel'i riske etmeyeceği, İsmail hakkındaki kararını ise son idmandan sonra vereceği öğrenildi.



Kocaman, Beşiktaş'ı durdurmak için birçok plan üzerinde çalışsa da Giuliano'dan vazgeçmiyor