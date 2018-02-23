Giuliano vazgeçilmez
Milli Takım hocası Tite’nin maçlarını yakından takip ettiği Giuliano, ülkesinin formasıyla 13 maçta oynayıp hiç gol sevinci yaşamayamadı. Sambacı, bunların 3’üne Dünya Kupası elemeleri, 11’ini dostluk maçlarında çıktı.
Aykut Kocaman, savunmayı sağlama alma adına sürpriz planlar denese de Giuliano'dan derbide vazgeçmeyi düşünmüyor. Sarı-lacivertli hoca, hücum gücünün merkezine koyduğu sambacıyı "kazanmanın kilidi" olarak görüyor. Beşiktaş'a karşı Valbuena'nın yedek soyunması ise kesinleşti.
DİRAR DÖNÜYOR
Solda Aatıf'a şans verecek olan Kocaman, Dirar'ı ise bir maç aradan sonra yeniden ilk 11'e monte edecek. Kocaman'ın iyileşmesine rağmen Skrtel'i riske etmeyeceği, İsmail hakkındaki kararını ise son idmandan sonra vereceği öğrenildi.
Kocaman, Beşiktaş'ı durdurmak için birçok plan üzerinde çalışsa da Giuliano'dan vazgeçmiyor
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:25
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Giuliano vazgeçilmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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