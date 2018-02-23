Giuliano vazgeçilmez – Fotomaç – 23 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    vazgeçilmez

    <a href="/index/giuliano?id=b71994ba-b34d-4133-bd7a-c4b54f35842a" class="" rel="tag">Giuliano</a> vazgeçilmez

    hocası Tite’nin maçlarını yakından takip ettiği , ülkesinin formasıyla 13 maçta oynayıp hiç gol sevinci yaşamayamadı. Sambacı, bunların 3’üne elemeleri, 11’ini dostluk maçlarında çıktı.

    , savunmayı sağlama alma adına sürpriz planlar denese de 'dan derbide vazgeçmeyi düşünmüyor. Sarı-lacivertli hoca, hücum gücünün merkezine koyduğu sambacıyı "kazanmanın kilidi" olarak görüyor. 'a karşı Valbuena'nın yedek soyunması ise kesinleşti.

    DİRAR DÖNÜYOR
    Solda Aatıf'a şans verecek olan Kocaman, 'ı ise bir maç aradan sonra yeniden ilk 11'e monte edecek. Kocaman'ın iyileşmesine rağmen Skrtel'i riske etmeyeceği, İsmail hakkındaki kararını ise son idmandan sonra vereceği öğrenildi.

    Kocaman, 'ı durdurmak için birçok plan üzerinde çalışsa da 'dan vazgeçmiyor

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    vazgeçilmez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN