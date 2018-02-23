Fenerbahçe derbilerde yenilgiyi unuttu – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    derbilerde yenilgiyi unuttu

    Fenerbahçe derbilerde yenilgiyi unuttu

    , 'de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi.

    'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak sarı-lacivertliler, 2015 yılından bu yana derbilerde gösterdiği başarılı performansla dikkati çekiyor.

    , 27 Eylül 2015'ten sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 9 derbide 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

    - Son yenilgi Beşiktaş'a
    Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.

    Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.

    - Sadece 3 gol yedi
    Fenerbahçe, söz konusu 9 derbide kalesini iyi korudu.

    Fenerbahçe, son 9 derbi maçında sadece 3 gol yedi. Sarı-lacivertliler, 25 Ekim 2015'de Galatasaray, 7 Mayıs 2017'de Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçlarda kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta da rakibine bir gol şansı verdi.

    Buna karşı Fenerbahçe, derbilerde rakip filelere 9 gol gönderdi.

    - Ligdeki son 9 derbi
    Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbi maçı şöyle:

    Tarih Maç Skor
    25 Ekim 2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1
    29 Şubat 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0
    13 Nisan 2016 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
    20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0
    3 Aralık 2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0
    23 Nisan 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1
    7 Mayıs 2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1
    23 Eylül 2017 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1
    22 Ekim 2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

    - Beşiktaş'a 5 maçtır kaybetmiyor

    Fenerbahçe, ligde hafta sonu karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi.

    Rakibine 27 Eylül 2015'te Süper Lig'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'la ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı.

    Sarı-lacivertliler, bu derbilerde 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

    Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında oynadığı son 5 maç şöyle:

    29 Şubat 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0

    3 Aralık 2016 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 0-0

    5 Şubat 2017 (Türkiye Kupası): Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1

    7 Mayıs 2017 (Süper Lig): Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1

    23 Eylül 2017 (Süper Lig): Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1

    - Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kaybetmedi

    Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'ta yenilgi yüzü görmedi.

    Dolmabahçe'deki yeni statta iki maça çıkan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlik elde etti.

    Vodafone Park'ta Beşiktaş'a bugüne dek ilk ve tek yenilgisini Fenerbahçe yaşattı. Sarı-lacivertliler, 5 Şubat 2017'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rakibini Robin van Persie'nin tek golüyle mağlup etmeyi başarmıştı. Süper Lig'de Vodafone Park'ta oynanan tek Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise 1-1 berabere bitmişti.



    Kaynak: AA
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:10
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