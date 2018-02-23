Etkinlik toplantısı yapıldı – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Etkinlik toplantısı yapıldı

    Etkinlik toplantısı yapıldı
    'nin geleceğine yönelik proje ve hizmetler üretmek amacıyla kulüp üyeleri ve temsilcilerin katılımıyla oluşturulan , Tanıtım ve Genişleme Komitesi'nin çalışmaları dün de devam etti. Ülker Stadı'nda organize edilen toplantıya asbaşkan da katıldı. Oturumda komite çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:08
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