Aziz Yıldırım’dan Vali Ata’ya Fener forması – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    ’dan ’ya Fener forması

    Aziz Yıldırım’dan Vali Ata’ya Fener forması
    F.BAHÇE Başkanı , makamında ziyaret ettiği Valisi Erdal Ata'ya forma hediye etti. Yıldırım, 'nın nazik kabulünden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken "Sayın Valim, Zeytindalı Harekatı bu ülkenin güvenliği için gereklidir. Bizler de bunu destekliyoruz. Bugün bunun için sizi ziyaret etmek istedik" dedi.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:41
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