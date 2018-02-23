3 milyon TL’lik derbi
Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolunda en önemli viraj olarak gördükleri Beşiktaş derbisi, mali anlamda da futbol takımına büyük katkı sağlayacak.
Fenerbahçe yönetimi, Osmanlı beraberliği sonrası yaşanan krizde, teknik direktör Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda ilk yarının sonuna kadar kalan 6 maça 1.5 milyon Euro prim koymuş bunun da faydasını görmüştü. Sarı-lacivertli takım Osmanlı maçı sonrası 5'te 5 yapmış ancak Konya deplasmanındaki beraberlik nedeniyle büyük ikramiyeyi son anda kaçırmıştı. Yönetim, futbolcuların bu özverisi sonrası sistemde değişikliğe gitti. İkinci yarının başındaki 6 maçlık zorlu fikstür ikiye bölündü.
HİÇ EKSTRA PRİM KAZANAMADI
Göztepe, Trabzon, Gençlerbirliği maçları ayrı, Başakşehir, Alanya, Beşiktaş maçları ayrı değerlendirildi. Takım, ilk üç maçta 2 kez puan kaybı yaşadı. Zor denilecek 3 maçta ise 2'de 2 yaparak son maça geldi. Beşiktaş derbisinin kazanılması halinde 3 milyon TL Samandıra'da dağıtılacak. Yönetimin, faydalı olduğunu düşündüğü prim sistemine Beşiktaş maçı sonrasında da devam edeceği, Akhisar, Y.Malatya (d), Galatasaray maçlarını içeren fikstüre de prim açıklanmasının beklendiği ifade edildi. Fenerbahçeli futbolcular bu sezon hiç ekstra prim kazanamadı.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:09
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
3 milyon TL’lik derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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