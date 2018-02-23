3 milyon TL’lik derbi – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    3 milyon TL’lik derbi

    3 milyon TL’lik derbi

    Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolunda en önemli viraj olarak gördükleri derbisi, mali anlamda da futbol takımına büyük katkı sağlayacak.

    yönetimi, Osmanlı beraberliği sonrası yaşanan krizde, teknik direktör 'ın talebi doğrultusunda ilk yarının sonuna kadar kalan 6 maça 1.5 milyon Euro prim koymuş bunun da faydasını görmüştü. Sarı-lacivertli takım Osmanlı maçı sonrası 5'te 5 yapmış ancak Konya deplasmanındaki beraberlik nedeniyle büyük ikramiyeyi son anda kaçırmıştı. Yönetim, futbolcuların bu özverisi sonrası sistemde değişikliğe gitti. İkinci yarının başındaki 6 maçlık zorlu fikstür ikiye bölündü.

    HİÇ EKSTRA PRİM KAZANAMADI
    Göztepe, Trabzon, Gençlerbirliği maçları ayrı, Başakşehir, Alanya, maçları ayrı değerlendirildi. Takım, ilk üç maçta 2 kez puan kaybı yaşadı. Zor denilecek 3 maçta ise 2'de 2 yaparak son maça geldi. derbisinin kazanılması halinde 3 milyon TL Samandıra'da dağıtılacak. Yönetimin, faydalı olduğunu düşündüğü prim sistemine Beşiktaş maçı sonrasında da devam edeceği, Akhisar, Y.Malatya (d), Galatasaray maçlarını içeren fikstüre de prim açıklanmasının beklendiği ifade edildi. Fenerbahçeli futbolcular bu sezon hiç ekstra prim kazanamadı.

    SABAH

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:40
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